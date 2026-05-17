Modena, in auto travolge pedoni: 8 feriti, 4 gravi

Il 16 maggio, un'auto nel centro di Modena ha investito una decina di persone in pieno centro a Modena, causando 7 feriti di cui 4 in gravi condizioni. L’uomo alla guida è poi sceso e ha tentato di accoltellare un passante. L'uomo è italiano di origini nordafricane, laureato in Economia. All'ospedale Maggiore di Bologna sono stati ricoverati due pazienti critici, una donna particolarmente grave e l'altro paziente, sempre grave, con parametri più stabili. Intanto è stata svolta una perquisizione domiciliare a Ravarino (Modena), dove abita Salim Elkoudri, il 31enne - italiano di origine marocchina - accusato del fatto. Dai riscontri raccolti finora non emergerebbero elementi che possano far intendere che l'uomo si fosse radicalizzato o avesse legami con formazioni eversive.