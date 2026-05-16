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Monete false da 2 euro, arresti tra Prato e Pistoia

Cronaca

Tre cittadini cinesi sono stati fermati nell’ambito di un’indagine su una sofisticata rete di contraffazione di monete da 2 euro tra Prato e Pistoia. Secondo gli investigatori, le componenti delle monete arrivavano dalla Cina attraverso Germania e Belgio. Sequestrate circa 20mila monete false e scoperte due zecche clandestine.

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