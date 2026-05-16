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Guia Soncini, l’editorialista più cattiva di tutte a Sky TG25 Bonus Track

Cronaca
Alessio Viola

Alessio Viola

I trenta anni sono i nuovi 12, i cinquanta sono i nuovi 15, la reputazione non esiste, l’era della suscettibilità è finita, quella dell’economia del sé no, e non finirà. L’ospite del nuovo episodio di Sky TG25 Bonus Track è l’editorialista per feroce di tutte, Guia Soncini

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