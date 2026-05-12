Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sequestri, torture ed estorsioni: 6 misure cautelari a Roma

Cronaca

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia, con un'indagine coordinata dalla Dda di Roma, hanno smantellato un gruppo criminale che per mesi ha operato sul litorale romano seminando il terrore. Le accuse comprendono sequestro di persona a scopo di estorsione, torture e uso di bombe carta e armi. Il gip di Roma ha emesso sei misure cautelari: tre arresti in carcere, un arresto domiciliare con braccialetto elettronico e due obblighi di presentazione alla polizia giudiziari

Prossimi video

Ostia, torture e sequestri per borsone da un milione di euro

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 12 maggio, edizione delle 8

Cronaca

Bracciante ucciso a Taranto, fermati 5 giovanissimi

Cronaca

Pagine, la rassegna stampa del 12 maggio

Cronaca

Famiglia scomparsa a Piacenza, Sky TG24 scopre lettera della donna

Cronaca

Hantavirus, Ministero Salute: quarantena fiduciaria per sei settimane

Cronaca