Sequestri, torture ed estorsioni: 6 misure cautelari a Roma

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia, con un'indagine coordinata dalla Dda di Roma, hanno smantellato un gruppo criminale che per mesi ha operato sul litorale romano seminando il terrore. Le accuse comprendono sequestro di persona a scopo di estorsione, torture e uso di bombe carta e armi. Il gip di Roma ha emesso sei misure cautelari: tre arresti in carcere, un arresto domiciliare con braccialetto elettronico e due obblighi di presentazione alla polizia giudiziari
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