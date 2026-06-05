Droga, blitz ad Avola: arrestati giovani tra i 19 e 24 anni

Dalle prime ore del mattino, la Polizia di Stato sta eseguendo ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni giovani, tutti residenti ad Avola in provincia di Siracusa, di età compresa tra i 19 ed i 24 anni, accusati a vario titolo dei reati di ricettazione, introduzione di materiale illecito all'interno del carcere, detenzione e porto illegale di armi, lesioni e detenzione di sostanze stupefacenti. Gli arrestati postavano foto sui social in posa con le armi