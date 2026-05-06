Sky Cube 6/5 - Garlasco, cosa può succedere ad Andrea Sempio

Oggi era il giorno del fratello di Chiara Poggi, Marco, e dell’amico Andrea Sempio, ultimi passaggi cruciali prima della chiusura delle indagini da parte della Procura di Pavia che ritiene che Sempio sia l’unico colpevole. Partiamo da qui allo Sky Cube con Stefania Pinna, Diletta Giuffrida e Francesco Greco, Presidente del Consiglio Nazionale Forense