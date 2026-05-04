Barletta, rissa fuori da un locale: 11 misure cautelari

Svolta nelle indagini sulla violenta rissa avvenuta nella notte tra il primo e il due marzo 2025 fuori da un locale nel centro di Barletta: i carabinieri hanno eseguito undici misure cautelari tra arresti domiciliari e obblighi. Le accuse sono, a vario titolo, di rissa aggravata, tentata rapina, lesioni e danneggiamento. L’inchiesta della procura di Trani ha ricostruito uno scontro tra giovani culminato in un tentativo di investimento in auto e un successivo inseguimento. Il bilancio finale era stato di sei feriti tra i 19 e i 27 anni.
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