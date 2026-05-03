Slavina distrugge rifugio sul Gran Sasso: nessun ferito

Una slavina si è staccata sul Monte Corvo, nel massiccio del Gran Sasso, radendo al suolo lo storico Rifugio del Monte a quota 1.650 metri. Il sindaco di Fano Adriano, Luigi Servi, ha confermato che la struttura era deserta al momento del crollo. "Poteva essere una Rigopiano-bis - ha detto -, per un puro caso in quel momento non c'era nessuno sia nel rifugio che nei dintorni". La struttura, nata come ristoro per i pastori durante la transumanza, era di proprietà dell'amministrazione comunale.
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