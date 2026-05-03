Schianto in scooter nel Milanese: morti due giovani

Due giovani di 25 anni, Alexander Viorel e Sarah Errani, sono morti in un incidente stradale avvenuto sabato notte a Tribiano, nel Milanese. I loro corpi sono stati trovati all’alba di domenica in un fossato accanto a una strada comunale fra i campi. I due ragazzi erano su uno scooter e stavano tornando a casa dopo una serata con alcuni amici: avrebbero perso il controllo del mezzo, finendo nel fosso e andando poi a sbattere contro un palo di cemento. Sulla vicenda indagano i carabinieri.