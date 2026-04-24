Processo Stasi, Pg Milano Nanni: "Valuteremo informativa"

Il tema di una possibile revisione della sentenza di condanna di Alberto Stasi è stato al centro di un incontro di 45 minuti tra la procuratrice generale Francesca Nanni e il procuratore di Pavia Fabio Napoleone. Il magistrato pavese ha annunciato che nelle prossime settimane farà avere una 'informazione', questo il nome tecnico del documento, sulle indagini svolte che vedono indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La pg Nanni studierà queste carte e valuterà se chiedere ulteriori atti ai fini di un'eventuale revisione.