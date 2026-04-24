Neonati sepolti, 24 anni e tre mesi a Chiara Petrolini

Chiara Petrolini, la 22enne di Traversetolo accusata di duplice omicidio premeditato dei propri figli neonati e di soppressione di cadavere, è stata condannata a 24 anni e tre mesi di reclusione. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di assise di Parma al termine di una camera di consiglio durata poco più di tre ore. Per quanto riguarda la morte del primogenito, l'imputata invece è stata assolta.