Trieste, getta 7mila euro nei rifiuti per errore. Ritrovati

L'uomo, titolare di diversi esercizi pubblici in città, ha denunciato lo smarrimento e, a seguito di un attività coordinata con il servizio di raccolta rifiuti di Trieste, la cifra in contanti è stata recuperata

Quando è andato a buttare la spazzatura, senza accorgersene, ci ha infilato dentro 7 mila euro in contanti. È quanto accaduto a un uomo residente a Trieste, titolare di diversi esercizi pubblici della città, che ha rischiato di mandare al macero una parte degli incassi della sua attività commerciale. Fortunatamente l’uomo si è accorto dell’errore, ha denunciato lo smarrimento ai carabinieri che sono intervenuti coordinandosi con il servizio di raccolta rifiuti di Trieste riuscendo a individuare e bloccare l'automezzo che aveva raccolto i rifiuti nella specifica zona indicata dall'interessato. Il denaro è stato quindi ritrovato ancora integro tra i rifiuti al termine delle operazioni di ricerca durate un paio di giorni, e restituito al proprietario.

“La somma rappresentava i risparmi e gli incassi delle sue recenti attività commerciali, frutto di tanto lavoro e sacrifici quotidiani”, hanno scritto i carabinieri.

Fanpage.it ha sentito la testimonianza del Tenente Colonnello Piermarco Borettaz, Comandante del Reparto Operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Trieste: "Non sappiamo per quale motivo quei soldi siano stati buttati nella spazzatura, né tantomeno se sia stato lui o magari uno dei familiari, però è stato un tragico errore – ha detto -. Grazie a Dio non capita tutti i giorni di vedere gente che butta via i soldi, nella mia carriera è la prima volta che mi succede! Capita che qualcuno, soprattutto gli anziani, si dimentichino dove hanno messo le cose, oppure le abbiano buttate via, ma non si tratta di somme di denaro". Interpellato sui consigli da dare a chi dovesse incappare in una situazione simile, Borrettaz ha detto: “Il consiglio è sempre di rivolgersi ai Carabinieri, anche perché abbiamo, come è accaduto in questo caso, delle corsie preferenziali per attivare il recupero degli oggetti buttati nella spazzatura per errore”.