Foggia in corteo per Dino Carta, la città chiede giustizia

Foggia si è fermata per ricordare Dino Carta, 42enne ucciso il 13 aprile in un agguato ancora senza responsabili. Centinaia di persone hanno partecipato a un corteo silenzioso fino alla parrocchia di San Francesco Saverio, dove svolgeva volontariato. Presenti familiari e amici, con striscioni e una croce in spalla.
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