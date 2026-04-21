Foggia in corteo per Dino Carta, la città chiede giustizia

Foggia si è fermata per ricordare Dino Carta, 42enne ucciso il 13 aprile in un agguato ancora senza responsabili. Centinaia di persone hanno partecipato a un corteo silenzioso fino alla parrocchia di San Francesco Saverio, dove svolgeva volontariato. Presenti familiari e amici, con striscioni e una croce in spalla.