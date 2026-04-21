Bologna, ubriaco al volante con 176 kg di droga: arrestato

L'uomo, un 51enne italiano già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato nel corso di un servizio controllo lungo il tratto dell’A14 compreso tra Rimini e Bologna dagli agenti della Polizia Stradale Emilia Romagna, con il supporto della Sottosezione Autostradale di Bologna Sud

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo che, in stato di ebbrezza, trasportava hashish a bordo della sua auto. L’uomo è stato fermato dopo essere stato sorpreso ad effettuare manovre di guida pericolose nei pressi dello svincolo di collegamento tra l’A1 e l’A14, interferendo con la marcia degli altri veicoli; lo stesso, in evidente stato di alterazione alcolica è stato sottoposto al test dell’etilometro, che ha dato riscontro positivo.

A seguito di un controllo dell’abitacolo, è stata rilevata la presenza di 5 borsoni occultati da un telo di colore nero. Al loro interno sono stati rinvenuti numerosi sacchi trasparenti termosaldati, per un totale di oltre 176 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish.