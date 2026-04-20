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Padova, uomo ucciso a coltellate in strada

Cronaca

Un uomo di 48 anni è morto a Padova dopo essere stato colpito con un’arma da taglio in strada. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. La polizia indaga per omicidio e cerca l’arma del delitto.

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