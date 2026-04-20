Un uomo di 48 anni è morto a Padova dopo essere stato colpito con un’arma da taglio in strada. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. La polizia indaga per omicidio e cerca l’arma del delitto.
Prossimi video
Ascoli Piceno, barbiere ucciso a coltellate: un arresto
Cronaca
Padova, uomo ucciso a coltellate in strada
Cronaca
Inchiesta dossieraggi "Squadra Fiore", perquisizioni dei Ros
Cronaca
Pavia, fermato 16enne per l'omicidio di Gabriele Vaccaro
Cronaca
Protesta Tir, camionista investito e ucciso nel casertano
Cronaca
Fuorisalone 2026 a Milano, in arrivo 300mila visitatori
Cronaca
Roma, operazione anti-droga: 12 fermi, sequestrate 200 dosi
Cronaca