Lodi, assalto al bancomat durante la movida: giovani esultano. VIDEO

Una macchina che arriva di notte in una via del centro di Casalpusterlengo. Si ferma accanto a uno sportello bancomat che viene fatto esplodere. Una doppia esplosione che si riverbera in zona. Almeno in tre entrano, portano fuori la refurtiva e se ne vanno mentre un gruppo di giovani fischia e grida loro 'andate via', 'portalo via'. Il video, del colpo compiuto nella notte tra il 17 e il 18 aprile intorno all'1.30 all'Unicredit di via Garibaldi a Casalpusterlengo, nel Lodigiano, è diventato virale.

"Confido nel lavoro delle forze dell'ordine affinché i responsabili vengano individuati al più presto, anche grazie al supporto delle telecamere recentemente installate" ha commentato sui social il sindaco Elia Guardamiglio, che proprio i video in rete stigmatizza.

"Ma oltre alla rabbia - ha scritto -, resta una profonda amarezza per quanto emerge dai video circolati in queste ore: giovani presenti che, invece di indignarsi, sembrano esaltati, tra urla e applausi rivolti ai delinquenti. Voglio credere che chi ha filmato abbia almeno avuto il senso civico di avvisare immediatamente i Carabinieri. È un'immagine che deve farci riflettere. Uno specchio della nostra società che non possiamo ignorare, soprattutto quando coinvolge le nuove generazioni".