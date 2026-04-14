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Napoli, mostra su violenza di genere e tumore al seno

Cronaca

A Napoli una mostra fotografica racconta le storie di donne che hanno affrontato violenza di genere o tumori, trasformando esperienze difficili in messaggi di resilienza. L’esposizione unisce arte e sensibilizzazione su due temi centrali per il mondo femminile.

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