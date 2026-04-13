Scia luminosa nei cieli di Campania e Puglia: cosa sappiamo

Una spettacolare scia luminosa è stata avvistata all'alba nei cieli di Campania e Puglia diventando subito virale sui social. In tanti hanno segnalato il fenomeno - divenuto in breve tempo virale sui social. Tantissimi coloro che hanno assistito al fenomeno riuscendo a scattare foto o ad immortalarlo in video che circolano da ore in rete.

L'attività di osservazione svolta dall'Osservatorio Astronomico di Capodimonte ha spiegato che a disintegrarsi nell'atmosfera, causando la scia luminosa che ha catturato l'attenzione di tanti, sarebbe stato un razzo satellitare di quelli utilizzati per trasportare i satelliti nello spazio. Una volta a contatto con l'atmosfera, il vettore si è incendiato disgregandosi in tanti frammenti. Un fenomeno - viene sottolineato dagli esperti - molto scenografico ma per nulla inusuale e che non è pericoloso per chi sta sulla Terra dal momento che i frammenti che cadono al suolo sono molto piccoli.