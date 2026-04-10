I carabinieri di Roma hanno sequestrato il patrimonio di Leandro Bennato, ritenuto ai vertici del narcotraffico capitolino e detenuto al regime del 41 bis. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma su proposta della Dda, ha portato al sequestro di cinque immobili, un orologio di lusso e rapporti finanziari per un valore complessivo di circa un milione di euro.
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Roma, sequestrato patrimonio al narcos Leandro Bennato
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