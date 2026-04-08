Milano, anziana sventa truffa di finti finanzieri

A Milano una donna di 83 anni ha sventato una truffa orchestrata da finti finanzieri che cercavano di farsi consegnare gioielli di grande valore. Dopo aver avvisato la polizia, ha collaborato per far arrestare il presunto truffatore durante il ritiro della refurtiva.
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