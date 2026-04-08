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Molise, si riattiva una delle frane più estese d'Europa

Cronaca

Un nuovo monitoraggio dell'area interessata dalla frana a Petacciato, in provincia di Campobasso, anche con l'impiego di droni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la ricognizione aerea con l'elicottero sulla zona del cedimento. Quella di Petacciato è una delle frane più estese d'Europa. Il fronte di frana è lungo 4 chilometri e le autorità parlano di settimane o mesi per ripristinare autostrada e ferrovia. In via precauzionale è stata disposta l'interdizione al traffico dell'autostrada A14 tra gli svincoli di Vasto Sud e Termoli, nonché del tratto ferroviario adriatico. La riattivazione scaturisce dall'ondata di maltempo abbattutasi sul litorale molisano e che ha portato al crollo del ponte sul Trigno sulla statale 87. Secondo quanto si apprende, ci sarebbero delle lesioni sulla carreggiata dell'A14 e sono in corso le ispezioni per verificarne l'entità.

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