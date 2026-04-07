Ragazzo ucciso per strada a Crema, sospetti su un 17enne

Un 20enne di origine egiziana è morto dopo essere stato aggredito per strada lunedì sera a Crema. Il giovane, colpito forse a sprangate, è deceduto in ospedale. I sospetti dei carabinieri si concentrano su un 17enne che è stato rintracciato e che conosceva la vittima. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, si tratterebbe di un regolamento di conti e non di un delitto innescato da una lite improvvisa.
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