Ragazzo ucciso per strada a Crema, sospetti su un 17enne

Un 20enne di origine egiziana è morto dopo essere stato aggredito per strada lunedì sera a Crema. Il giovane, colpito forse a sprangate, è deceduto in ospedale. I sospetti dei carabinieri si concentrano su un 17enne che è stato rintracciato e che conosceva la vittima. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, si tratterebbe di un regolamento di conti e non di un delitto innescato da una lite improvvisa.