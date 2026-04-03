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Torre Milano, rischio confisca: otto richieste di condanna

Cronaca

La Procura di Milano chiede la confisca della Torre Milano e condanne per otto imputati tra ex dirigenti, progettisti e costruttori per abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Le pene richieste vanno da 1 a 2 anni e 4 mesi di carcere, con multe da 16mila a 50mila euro. La torre ospita circa 300 residenti su 24 piani e 102 appartamenti.

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