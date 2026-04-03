Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sky TG25 Bonus Track con Alberto Ravagnani

Cronaca

Da prete più discusso d’Italia a ex prete più discusso d’Italia. La vita (vera e social) di Alberto Ravagnani che a 32 anni ha deciso di lasciare il sacerdozio e smettere di fare il prete influencer. Tra fede, Vaticano, regole e ipocrisia, Alberto racconta a Bonus Track la sua nuova vita.

Prossimi video

I titoli di Sky TG24 del 5 aprile, ore 19

Cronaca

Turismo Pasqua, Napoli sold out con 400mila visitatori

Cronaca

Sestriere, Pasqua sulla neve per una stagione da record

Cronaca

Bologna, il Marconi tra scali in attenzione per carburanti

Cronaca

Maltempo centro-sud, un paese rischia di sprofondare

Cronaca

Esplosione in appartamento a Trieste, nessun ferito

Cronaca