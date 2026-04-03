Sky TG25 Bonus Track con Alberto Ravagnani

Da prete più discusso d’Italia a ex prete più discusso d’Italia. La vita (vera e social) di Alberto Ravagnani che a 32 anni ha deciso di lasciare il sacerdozio e smettere di fare il prete influencer. Tra fede, Vaticano, regole e ipocrisia, Alberto racconta a Bonus Track la sua nuova vita.
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