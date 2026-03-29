Milano, auto si schianta all'alba: morto 21enne

Incidente mortale all’alba nel centro di Milano, in corso di Porta Vercellina, intorno alle 6 del mattino. Il giovane, soccorso in codice rosso e trasportato al Policlinico, è stato sottoposto a un intervento chirurgico ma è deceduto poco dopo
Non ce l'ha fatta il 21enne alla guida della Porsche Spyder che all'alba si è schiantata contro alcune vetture in sosta in centro a Milano. Il giovane era stato trasportato in codice rosso al Policlinico e sottoposto a un intervento chirurgico, ma è deceduto poco dopo. L'incidente è avvenuto intorno alle 6 in corso di Porta Vercellina. Nell'impatto sono rimaste ferite anche due ragazze di 19 e 20 anni, trasportate non in pericolo di vita all'ospedale Fatebenefratelli.
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