Roma, in piazza contro guerra e riarmo

Le strade del centro di Roma attraversate da una vasta mobilitazione nazionale promossa dal movimento "No Kings Italia", che ha portato nella Capitale migliaia di persone provenienti da diverse regioni. Il corteo, partito da piazza della Repubblica, ha percorso alcune delle principali arterie urbane fino a raggiungere piazza di Porta San Giovanni. Al centro della mobilitazione, il rifiuto dei conflitti armati, la critica alle politiche di riarmo e la denuncia di derive ritenute autoritarie. La partecipazione si è caratterizzata per la varietà dei simboli esposti: dalle bandiere della pace a quelle di organizzazioni per i diritti umani. Rafforzate le misure di sicurezza lungo il percorso, mentre gli organizzatori hanno ribadito la natura pacifica della manifestazione.