I Carabinieri di Riace con il Nucleo Operativo e Radiomobile di Roccella Jonica hanno scoperto una “penna-pistola” durante una perquisizione a Riace. L'oggetto era dotato di tutti quei meccanismi che lo rendono identico, nel suo funzionamento, ad un’arma da fuoco. L’uomo che la deteneva, arrestato dai militari, dovrà ora spiegare come mai la custodisse insieme a diverse munizioni, una delle quali rinvenuta proprio all’interno dell’arma, apparentemente pronta per essere utilizzata. Non è la prima arma clandestina di questo tipo ad essere trovata nella stessa zona: appena pochi mesi fa, infatti, nel limitrofo Comune di Camini (RC), i militari si erano imbattuti in un'altra "penna-pistola"