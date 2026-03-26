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Firenze, turista americano preso a sprangate: due fermi

Cronaca

Due tunisini di 23 e 20 anni sono stati rintracciati dalla polizia e sottoposti a fermo con l’accusa di aver aggredito in strada a Firenze un turista americano di 21 anni. Dovranno rispondere di concorso in rapina aggravata, lesioni aggravate gravi e ricettazione. La sera del 20 marzo i due avrebbero avvicinato la vittima nel centro della città e l’avrebbero colpita ripetutamente alla testa con una spranga mentre cercava di opporsi al tentativo di sottrargli il portafogli e il cellulare. Il 21enne è stato sottoposto a un’intervento chirurgico ed è ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Careggi.

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