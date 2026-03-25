Blitz antidroga a Cagliari, sequestrati beni e proprietà

A Cagliari la Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un maxi sequestro di beni e proprietà nei confronti di cinque indagati accusati di traffico di sostanze stupefacenti tra la Sardegna e il resto della Penisola. Denominata "Polo Ovest", l'operazione ha permesso di ricostruire un giro d'affari illecito per circa 8 milioni di euro e portato alla confisca di 5 immobili, 10 tra auto e moto, 5 società, terreni e 12 conti correnti.