Fosse Ardeatine, Mattarella depone una corona di alloro

Una corona d’alloro per celebrare l'ottantaduesimo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine: così oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto rappresentare la memoria istituzionale dell’eccidio. Con lui anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, i vertici delle forze armate e il presidente dell'Associazione italiane famiglie dei martiri italiani Francesco Albertelli. Sono state poi nominate le 335 vittime della strage nazista. Mattarella, insieme alle altre autorità che hanno partecipato, si è poi recato all'interno del Sacrario Ardeatino, dove ha reso omaggio alle vittime dell'eccidio.
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