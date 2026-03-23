Le spoglie di San Francesco sono state riportate nell'urna della cripta della Basilica inferiore di Assisi al termine del mese di ostensione. Oltre 370 mila pellegrini da tutto il mondo hanno visitato il luogo. Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del sacro convento, ha sottolineato come a colpire sia stato "il loro atteggiamento", segnato da "un clima sereno, disteso, ma anche raccolto e silenzioso".
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Assisi, riportate nella cripta le spoglie di San Francesco
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