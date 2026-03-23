Raffineria di droga in un box, arrestato 66enne a Roma

A Torrevecchia (Roma), un uomo di 66 anni è stato arrestato dalla polizia del XIV distretto Primavalle dopo che gli agenti hanno scoperto un box auto in un complesso di edilizia popolare trasformato in una raffineria per la lavorazione di cocaina in crack. A proteggere il laboratorio, vedette e un sistema di videosorveglianza con telecamere su vano scale, ingresso e retro del palazzo. Nell'abitazione dell'uomo sono stati sequestrati 250 grammi di cocaina.