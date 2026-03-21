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Varese e Gemonio in lutto per Umberto Bossi

Cronaca

Varese e Gemonio rendono omaggio a Umberto Bossi, fondatore della Lega, scomparso a 84 anni. Nella sede storica della Lega a Varese imposte chiuse e bandiere a mezz’asta, con uno striscione sul balcone: "Siamo tutti figli tuoi". A Gemonio, davanti alla casa del Senatur, fiori e un grande striscione recitano: "Saremo sempre i tuoi giovani padani", accompagnati dalla bandiera della Lega Nord e da messaggi di cordoglio. La città e i militanti ricordano il leader con affetto, silenzio e vicinanza alla famiglia.

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