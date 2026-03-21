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America’s Cup a Napoli, lavori e polemiche a Bagnoli

Cronaca

L’America’s Cup si terrà a Napoli nell’area di Bagnoli, ex polo industriale inquinato. Mentre le istituzioni vedono l’evento come occasione di rilancio, residenti e attivisti criticano gli interventi, ritenuti insufficienti per una vera bonifica, temendo che i problemi ambientali vengano solo coperti senza una soluzione definitiva.

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