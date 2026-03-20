Porto Torres, 2,5 kg di cocaina in auto: arrestato

Un cittadino spagnolo di 49 anni è stato arrestato allo scalo di Porto Torres dopo lo sbarco da un traghetto proveniente da Tolone. Nell’auto trasportava 2,5 kg di cocaina nascosti nel cruscotto, in un vano accessibile smontando il tachigrafo. Decisivo il fiuto del cane antidroga. L’uomo è accusato di traffico internazionale di stupefacenti.
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