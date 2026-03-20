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Sky TG25 Bonus Track con Flaminia Bolzan

Cronaca

Ospite di questa settimana è Flaminia Bolzan. Come si diventa criminologi, cosa fanno i criminologi quando non sono in tv? Perché certe storie di cronaca colpiscono più di altre? Ma anche qual è secondo Flaminia Bolzan la serie crime fondamentale che bisogna assolutamente vedere!

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