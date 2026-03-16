Maiella, valanga travolge quattro scialpinisti: un ferito

Un gruppo di quattro scialpinisti delle province di Brescia e Verona è stato travolto da una valanga sulla Maiella, lungo la Rava della Vespa sul versante pescarese. Raggiunti dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo al termine di un'operazione lunga e complessa, tre di loro sono rimasti illesi, un quarto invece ha subito un trauma a una caviglia.
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