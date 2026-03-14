Hoepli, flash mob dei dipendenti contro chiusura

Durante la mattina di sabato 14 marzo i dipendenti della Hoepli hanno organizzato uno sciopero davanti alla storica sede di via Hoepli, a Milano. La protesta nasce dalla decisione della proprietà della casa editrice, che ha comunicato di voler avviare la liquidazione volontaria della società, con la conseguente chiusura della libreria e la cassa integrazione per 89 dipendenti. Questa mattina si è registrata un'ampia partecipazione da parte della cittadinanza, non solo al flash mob indetto per la protesta ma anche alla petizione portata avanti dai dipendenti. Nella città meneghina, dove si concentra il 13% della spesa nazionale in consumi culturali, la chiusura della storica libreria sembra un paradosso.