Alghero, incendio vicino all'aeroporto: 14 auto in fiamme

Un incendio ha distrutto 14 autovetture in un parcheggio esterno all'aeroporto di Alghero. I Vigili del Fuoco della sede locale, supportati da un mezzo e un'autobotte della centrale di Sassari, hanno contenuto il rogo ed evitato il coinvolgimento di altri veicoli nelle vicinanze. Sul posto anche i Carabinieri per la gestione della viabilità. Le cause dell'incendio sono ancora ignote.
Prossimi video
Carlo Ginzburg: "L'identità non è un dato immobile"
Cronaca
Incipit, Carlo Ginzburg racconta Il vincolo della vergogna
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 14 marzo, edizione delle 8
Cronaca
Rassegna stampa, i giornali di sabato 14 marzo
Cronaca
Messina, uomo lascia casa della vittima con coltello in mano
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 13 marzo, edizione delle 20
Cronaca
Ischia, recuperata in mare una rete fantasma di 300 metri
Cronaca