Alghero, incendio vicino all'aeroporto: 14 auto in fiamme

Un incendio ha distrutto 14 autovetture in un parcheggio esterno all'aeroporto di Alghero. I Vigili del Fuoco della sede locale, supportati da un mezzo e un'autobotte della centrale di Sassari, hanno contenuto il rogo ed evitato il coinvolgimento di altri veicoli nelle vicinanze. Sul posto anche i Carabinieri per la gestione della viabilità. Le cause dell'incendio sono ancora ignote.