Sky Cube 02/03 - Attacco all’Iran: cosa succede adesso?

Cronaca

La prima puntata del daily del nuovo vodcast di Sky TG24 interamente dedicata a quanto sta accadendo in Medioriente. Nello Sky Cube con Tonia Cartolano, Liliana Faccioli Pintozzi e Fabio Vitale, direttore di Sky TG24

