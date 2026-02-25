Offerte Sky
Mattarella, inaugurazione anno Scuola della magistratura

Cronaca

Il presidente Mattarella ha partecipato alla cerimonia di apertura dell’anno formativo della Scuola di magistratura al Castel Capuano di Napoli

