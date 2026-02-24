Sabotaggio treni Valtellina: indagine Procura Sondrio e Dda

La Procura di Sondrio e la Dda di Milano stanno indagando su un sabotaggio ferroviario avvenuto il 23 febbraio sulla linea Colico-Sondrio, potenziata per le Olimpiadi invernali appena concluse, nei pressi della stazione di Cosio Valtellino. Sarebbero stati bruciati dei cavi elettrici con del liquido combustibile. Un possibile gesto doloso, al momento non rivendicato. L'episodio non ha comunque causato disagi alla circolazione ferroviaria su quella tratta.