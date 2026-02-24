Napoli, operazione anti-mafia contro clan Vanella Grassi

A Napoli i carabinieri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di persone appartenenti al clan Vanella Grassi. Gli indagati sono accusati di associazione di tipo camorristico, rapina e possesso di armi da fuoco. Nel corso dell’operazione i militari hanno rintracciato uno degli indiziati nascosto in un vano ricavato dietro all'armadio della camera da letto.