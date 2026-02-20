Firenze, restauro integrale per il Campanile di Giotto

Il Campanile di Giotto, accanto al Duomo di Santa Maria del Fiore, sarà sottoposto al primo restauro completo a partire dal 9 marzo. L’intervento durerà circa quattro anni e avrà un costo di 7 milioni di euro a carico dell’Opera di Santa Maria del Fiore. Nella prima fase sarà montato un ponteggio studiato per limitare l’impatto visivo e garantire l’accesso alla torre. Il restauro si rende necessario per il degrado delle superfici esterne del monumento, alto 85 metri e rivestito in marmi policromi.
