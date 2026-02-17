Napoli, incendio nella notte: in fiamme il teatro Sannazaro

Incendio nella notte a Napoli nel centrale quartiere di Chiaia. La zona interessata è quella del teatro Sannazaro, inaugurato a metà del 1800. Sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
