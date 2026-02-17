Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Napoli, incendio nella notte: in fiamme il teatro Sannazaro

Cronaca

Incendio nella notte a Napoli nel centrale quartiere di Chiaia. La zona interessata è quella del teatro Sannazaro, inaugurato a metà del 1800. Sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.

Prossimi video

Torino, uomo trovato morto in strada con una ferita al collo

Cronaca

Incendio teatro Sannazaro a Napoli, le immagini dall'alto. VIDEO

Cronaca

Incendio in centro a Napoli, immagini dei vigili del fuoco

Cronaca

Incendio teatro Sannazaro a Napoli, l'intervento dei vigili del fuoco

Cronaca

Incendio in centro a Napoli, a fuoco il teatro Sannazaro

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 17 febbraio: edizione delle 8

Cronaca