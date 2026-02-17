Offerte Sky
Incendio a Napoli, Comandante VVF: "Il teatro Sannazaro è bruciato". VIDEO

Ai microfoni di Sky TG24, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Giuseppe Paduano spiega: "Stamattina siamo intervenuti a seguito di una segnalazione intorno alle ore 06:05. Immediatamente siamo arrivati sul posto, la situazione era abbastanza compromessa. E poi c'è stato ovviamente il crollo della cupola del teatro", ha detto

Secondo quanto riferito da Paduano, "anche alcuni appartamenti che davano praticamente sulla parte alta del fabbricato siano state interessate alle fiamme". E la situazione interna del teatro è disastrosa: "Il teatro ormai è quasi tutto bruciato, rimangono le braci che sono ancora accese e che spegneremo a breve".

