Catania, traffico di marijuana dalla Spagna: 12 indagati

La Guardia di Finanza di Catania ha svolto un'operazione antidroga in Italia e Spagna che ha condotto al sequestro di beni per un milione di euro e all’esecuzione di due ordinanze cautelari. Le indagini hanno permesso di scoprire un traffico di marijuana e hashish dalla Spagna alla Sicilia orientale.
