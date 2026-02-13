Maltempo, allerta gialla e arancione nel Sud Italia

Il maltempo ha colpito il Sud Italia con allerta arancione in Calabria e gialla in altre quattro regioni. La costa tirrenica calabrese è stata la più colpita: due fiumi nel Cosentino sono esondati, danneggiando auto e isolando diverse famiglie. Migliora invece la situazione in Sardegna, dove a Sassari tre giovani sono rimasti feriti per la caduta di alberi causata dal forte vento
Prossimi video
I titoli di Sky TG24 del 13 febbraio 2026, edizione delle 13
Cronaca
Frana a Formello, crolla palazzina di tre piani: un morto
Cronaca
Maltempo, Musumeci: pronti nuovi provvedimenti
Cronaca
“Stavo solo scherzando”, il rapporto sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti
Cronaca
palazzina crollata, Sindaco Formello: c'erano state già della segnalazioni
Cronaca
Valanga a Gressoney-La-Trinité, uomo estratto vivo da neve
Cronaca
Muro contenimento crolla su palazzina a Formello, un morto
Cronaca