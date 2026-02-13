Maltempo, allerta gialla e arancione nel Sud Italia

Il maltempo ha colpito il Sud Italia con allerta arancione in Calabria e gialla in altre quattro regioni. La costa tirrenica calabrese è stata la più colpita: due fiumi nel Cosentino sono esondati, danneggiando auto e isolando diverse famiglie. Migliora invece la situazione in Sardegna, dove a Sassari tre giovani sono rimasti feriti per la caduta di alberi causata dal forte vento