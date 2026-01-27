Offerte Sky
Giornata Memoria, la cerimonia al museo della Shoah a Roma

Cronaca

Al Ghetto di Roma, in occasione della Giornata della Memoria, si è svolta la tradizionale deposizione delle corone davanti al Museo della Fondazione Museo della Shoah. L’evento è avvenuto alla presenza del presidente della Comunità ebraica di Roma Victor Fadlun, della presidente dell'Ucei Noemi Di Segni, del rabbino Jacov Di Segni e delle istituzioni di Roma Capitale e Regione Lazio.

