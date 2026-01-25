Progetto Wanted, arrestati 83 latitanti per reati gravi

Il progetto “Wanted”, coordinato dalla Direzione centrale anticrimine – Servizio centrale operativo, ha portato all’arresto di 83 latitanti di elevata pericolosità, tra misure cautelari e condanne definitive, per un totale di circa 500 anni di pena residua. Tra i casi principali, il rientro in Italia di un 48enne albanese, latitante dal 2000 e condannato a 21 anni, ritenuto organizzatore di un traffico internazionale di stupefacenti
Prossimi video
Danni per oltre 800 mln euro in Sicilia dopo il ciclone Harry
Cronaca
Tumore del colon retto, perché il fegato è la prima “trappola” delle metastasi
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 25 gennaio, edizione delle 8
Cronaca
Pagine, la rassegna stampa di Sky TG24 del 25 gennaio
Cronaca
Femminicidio Anguillara, trovati impiccati genitori di lui
Cronaca
Firenze, lavori ponte al Pino stop treni per 24 ore
Cronaca
Sky Tg25, L'Aquila fenice
Cronaca