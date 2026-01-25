Progetto Wanted, arrestati 83 latitanti per reati gravi

Il progetto “Wanted”, coordinato dalla Direzione centrale anticrimine – Servizio centrale operativo, ha portato all’arresto di 83 latitanti di elevata pericolosità, tra misure cautelari e condanne definitive, per un totale di circa 500 anni di pena residua. Tra i casi principali, il rientro in Italia di un 48enne albanese, latitante dal 2000 e condannato a 21 anni, ritenuto organizzatore di un traffico internazionale di stupefacenti